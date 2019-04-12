Айзек сыграет в первом матче серии с «Торонто»

Медицинское обследование стартового мощного форварда «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека не выявило у него сотрясения мозга, и игрок получил разрешение выйти на площадку в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает официальный сайт организации. Он получил сильный удар в челюсть во встрече регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс».



В нынешнем сезоне 21-летний Айзек, который проводит второй год в лиге, набирает по 9,6 очка и совершает по 5,5 подбора за 27 минут в среднем за игру. Выбранный под шестым номером на драфте 2017 года форвард впервые примет участие в плей-офф.



Первые две встречи серии «Орландо», занявший 7-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, проведёт на выезде.

Все пары первого раунда плей-офф НБА