Ануноби пропустит две недели из-за удаления аппендикса

Форвард «Торонто Рэпторс» О Джей Ануноби пропустит как минимум две недели из-за срочно перенесённой операции по удалению аппендикса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Таким образом, скорее всего, он полностью пропустит первый раунд плей-офф. По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в Восточной конференции, одержав 58 побед. В четвертьфинальной серии плей-офф команда из Канады встретится с «Орландо Мэджик».

Что касается непосредственно Ануноби, в нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 67 поединках, собирая коллекцию из 7,0 очка и 2,9 подбора за 20,2 минуты игрового времени в среднем. Сезон-2018/19 стал для О Джея вторым в лиге.