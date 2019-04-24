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Итудис: в Испании ЦСКА необходимо сыграть лучше, чем во втором матче

Итудис: в Испании ЦСКА необходимо сыграть лучше, чем во втором матче
Баскетбол / Евролига

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о предстоящем третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».

«Мы отправляемся в Виторию, где необходимо сыграть лучше, чем во втором матче», – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, счёт в серии до трёх побед ЦСКА и «Басконии» — 1-1. Второй матч завершился со счётом 78:68 в пользу испанской команды. Третий и четвёртый матчи состоятся на площадке «Басконии».

Ранее определился первый участник «Финала четырёх» Евролиги. Мадридский «Реал» с разгромным счётом обыграл «Панатинаикос» и вышел в решающую стадию соревнований.

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