Академия «Химок» признана лучшим молодёжным спортивным проектом года

Академия «Химок» стала лауреатом ежегодной национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучший молодёжный спортивный проект года», сообщает официальный сайт клуба.



Академия включает в себя все ступени развития и воспитания игроков, начиная от СШОР и заканчивая фарм-клубом и основной командой. В нынешнем сезоне «Химки-2» стали победителем Единой молодежной Лиги ВТБ.



Премия «Спорт и Россия» – это ежегодное мероприятие, где выявляют лидеров среди спортивных организаций, внесших наибольший вклад в развитие и популяризацию как профессионального спорта, так и физической культуры и здорового образа жизни.



«Мне приятно, что работа академии нашего клуба была высоко оценена профессиональным сообществом. Для «Химок» вопрос воспитания собственного резерва – один из приоритетных. Работа с молодёжным проектом непростая, и все мы, руководители, менеджеры, тренеры, вкладываем в нее душу. Мы счастливы, когда побеждает наша молодёжь. Но главной целью мы считаем появление собственных воспитанников на самом высоком уровне – в основной команде», – прокомментировал достижение генеральный директор «Химок» Павел Астахов.