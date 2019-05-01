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Перкинс: советовал бы Эмбииду сбросить вес

Перкинс: советовал бы Эмбииду сбросить вес
Баскетбол / НБА

Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс посоветовал центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду сбросить вес.

«Я советовал бы Джоэлу Эмбииду сбросить вес. Мне постоянно говорили об этом, а я их не слушал. Если он сбросит вес, то всё будет горазщдо серьёзнее», — приводит слова Кендрика Перкинса Clutch Points.

Напомним, что перед встречей с «Торонто Рэпторс» (94:89, 1-1) 25-летнему игроку сделали внутривенное вливание, чтобы справиться с гастроэнтеритом.

Джоэл во втором матче с «Торонто» за 32 минуты набрал 12 очков, собрал 6 подборов, отдал 5 передач и совершил 1 блок-шот. Центровой реализовал 2 броска с игры из 7, включая 0 трёхочковых из 3. Со штрафной линии Эмбиид набрал 8 очков, совершив 8 попыток.

Третья игра серии «Рэпторс» — «Сиксерс» состоится в Филадельфии 3 мая, начало — в 3:00 мск.

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