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Керр: я даже не заметил судей

Керр: я даже не заметил судей
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал судейство во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс».

«Я даже не заметил судей. Мне кажется, никто их не заметил. Это лучший комплимент для арбитров. В этой игре был только баскетбол», — цитирует Керра Washington Post.

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34).

«Голден Стэйт» увеличил преимущество в полуфинальной серии — 2-0. Третья встреча команд состоится 5 мая мск и пройдёт в Хьюстоне.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.

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