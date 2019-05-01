Керр: я даже не заметил судей

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал судейство во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс».



«Я даже не заметил судей. Мне кажется, никто их не заметил. Это лучший комплимент для арбитров. В этой игре был только баскетбол», — цитирует Керра Washington Post.



«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34).



«Голден Стэйт» увеличил преимущество в полуфинальной серии — 2-0. Третья встреча команд состоится 5 мая мск и пройдёт в Хьюстоне.



В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.