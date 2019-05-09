Керр вслед за Клоппом выругался в прямом эфире, похвалив своих игроков

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, комментируя победу своей команды в пятом матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (104:99, 3-2), выругался в прямом эфире. С помощью крепких выражений Керр похвалил подопечных.

«Сейчас уже поздно, дети легли спать. Я могу это сказать. Мои игроки — чёртовы гиганты (fucking giants. — Прим. «Чемпионата»)! Извиняюсь перед моей мамой, скорее всего, она смотрит эфир. Но парни действительно чёртовы монстры! Это невероятная победа», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Напомним, ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в аналогичном стиле прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). В прямом эфире немецкий специалист использовал фразу fucking giants, отметив, что все дети, наверное, уже спят.

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повёл в серии 3-2