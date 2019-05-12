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«Даллас» проводит расследование инцидента с участием Порзигинса

«Даллас» проводит расследование инцидента с участием Порзигинса
Баскетбол / НБА

«Даллас» проводит расследование в связи с инцидентом с участием мощного форварда команды Кристапса Порзигинса, произошедшего в Лиепае, сообщил в своём «твиттере» Шэмс Чарания. Рассматривается версия, согласно которой Порзигинс подвергся нападению со стороны неизвестных.

Напомним, что Порзингис стал участником драки в Латвии. Инцидент произошёл неподалёку от ночного клуба «Cukurfabrik». После конфликта баскетболист продолжал словесную перепалку с оппонентами, пообещав одному из обидчиков отправить его «обратно в Россию». Вероятно, продолжение конфликта удалось урегулировать охране.

В результате драки Порзигинс получил рассечение, его лицо было залито кровью. Причины конфликта пока неизвестны. По одной из версий, Порзингиса ударили пивной кружкой.

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