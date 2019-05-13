Источник: Порзигинс получил удар стулом по голове, серьёзных травм нет

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзигинс избежал серьёзных травм в потасовке с группой неизвестных, которая произошла в Латвии, сообщает ESPN. По информации источника, во время драки Порзигинсу был нанесён удар предметом, предположительно стулом.



Напомним, что Порзингис стал участником драки в Латвии. Инцидент произошёл неподалёку от ночного клуба «Cukurfabrik». После конфликта баскетболист продолжал словесную перепалку с оппонентами, пообещав одному из обидчиков отправить его «обратно в Россию». Вероятно, продолжение конфликта удалось урегулировать охране.



В результате драки Порзигинс получил рассечение, его лицо было залито кровью. «Даллас» проводит расследование в связи с инцидентом.