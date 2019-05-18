Итудис: удивительный камбек, «Реал» контролировал ситуацию практически весь матч

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в полуфинальном матче Евролиги. В напряжённом поединке «армейцы» обыграли «Реал» Мадрид – 95:90.
«Это был удивительный камбек, поздравляю всех своих игроков. Мы продолжали верить в успех, несмотря на то, что «Реал» контролировал ситуацию практически весь матч.
У нас были проблемы с перехватами и подборами, но в последней четверти мы исправили ситуацию и сумели набрать 10-12 очков в важнейшие минуты игры. Мы сохранили самообладание и огромную веру в то, что в баскетболе может случиться всё что угодно.
Мы делали это и в плей-офф, и в играх регулярного чемпионата. Теперь у нас есть ещё один день, ещё один матч и ещё один большой соперник в финале. «Анадолу Эфес» – это отличная атакующая команда, сильная психологически. Она может доставить много проблем. Мы сядем и проанализируем каждый матч «Эфеса» в сезоне, на протяжении которого они демонстрировали выдающийся баскетбол», – цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.
Напомним, финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск.
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