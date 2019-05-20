Хайнс: эта победа в Евролиге слаще трёх предыдущих

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал завоевание титула чемпионов Евролиги. В финале турнира московский клуб обыграл турецкий «Анадолу Эфес» – 91:83.
Этот трофей Евролиги стал четвёртым в карьере американца – ранее он побеждал в еврокубковом турнире в 2012, 2013 и 2016 годах. Таким образом, он стал пятым баскетболистом, которому удавалось подобное (Фрагискос Алвертис, Дино Менегин, Клиффорд Луйк и Альдо Оссола).
«Быть в одном списке с такими именами — невероятно. К этому кубку мы шли весь год. Нас переполняют эмоции.
Какой из четырех выигранных им титулов я бы выделил? Было бы несправедливо с моей стороны делать нечто подобное. Скажу лишь, что завоевание этого — слаще всех. Взрослея, ты начинаешь ценить такие моменты намного сильнее», – цитирует Хайнса Eurohoops.
- 20 мая 2019
-
16:46
-
16:46
-
16:23
-
16:13
-
16:09
-
14:06
-
13:58
-
13:01
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
12:07
-
11:49
-
11:34
-
11:00
-
09:28
-
09:13
-
09:03
-
08:40
-
08:10
-
06:43
-
06:36
-
02:32
-
02:27
-
00:26
-
00:13
- 19 мая 2019
-
23:54
-
23:39
-
22:40
-
20:19
-
19:49
-
18:56
-
17:17