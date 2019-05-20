Хайнс: эта победа в Евролиге слаще трёх предыдущих

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал завоевание титула чемпионов Евролиги. В финале турнира московский клуб обыграл турецкий «Анадолу Эфес» – 91:83.

Этот трофей Евролиги стал четвёртым в карьере американца – ранее он побеждал в еврокубковом турнире в 2012, 2013 и 2016 годах. Таким образом, он стал пятым баскетболистом, которому удавалось подобное (Фрагискос Алвертис, Дино Менегин, Клиффорд Луйк и Альдо Оссола).



«Быть в одном списке с такими именами — невероятно. К этому кубку мы шли весь год. Нас переполняют эмоции.



Какой из четырех выигранных им титулов я бы выделил? Было бы несправедливо с моей стороны делать нечто подобное. Скажу лишь, что завоевание этого — слаще всех. Взрослея, ты начинаешь ценить такие моменты намного сильнее», – цитирует Хайнса Eurohoops.

Ваши нервы — наши проблемы! Как ЦСКА опять стал сильнейшим клубом Европы Спустя три года после Берлина-2016 красно-синие возвращают себе корону европейского баскетбола! «Армейцы» — лучший клуб Старого Света!