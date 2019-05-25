За последние семь дней Джеймса видели вместе с Ирвингом, Дэвисом и Уэстбруком

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 18 мая был замечен в компании разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга в ночном клубе Hyde в Лос-Анджелесе, сообщает инсайдер ESPN Джордан Шульц на своей странице в «Твиттере».
Джеймса видели также в ресторане Nobu Malibu 22 мая вместе с форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвисом и лидером «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком.
Ирвинг планирует стать неограниченно свободным агентом в межсезонье. Дэвис ранее сообщил руководству «Пеликанс» о желании сменить клуб. Фаворитами в борьбе за обоих игроков называются «Лейкерс», «Бостон» и «Нью-Йорк Никс». Высокие шансы заполучить разыгрывающего есть также у «Бруклин Нетс».
Кайри и Леброн с 2014 по 2017 год вместе выступали за «Кливленд Кавальерс». В сезоне-2015/16 они завоевали чемпионский титул НБА.
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