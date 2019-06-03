Клайберн рассказал, что играл в финале Евролиги через боль
Баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн подчеркнул, что он играл в финале Евролиги через боль, поскольку получил травму в полуфинальном матче.
«После игры мне пришлось делать много лечебных процедур. Два раза в день, а то и три. И знаете что? Сердце провело меня по оставшемуся пути. Ну а что оставалось делать? Желание победить и помочь команде у меня было огромным, и оно пересилило ту боль, которая была внутри. Было совсем не важно, как оно болит и насколько — важно, что я хотел победить и быть с командой. Во время матча вы могли видеть, что я двигался не самым лучшим образом из-за этой ситуации, но я хотел победить и дать своей команде все то, что я мог дать», — приводит слова Уилла Клайберна Eurohoops.
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