Клайберн рассказал, что играл в финале Евролиги через боль

Баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн подчеркнул, что он играл в финале Евролиги через боль, поскольку получил травму в полуфинальном матче.



«После игры мне пришлось делать много лечебных процедур. Два раза в день, а то и три. И знаете что? Сердце провело меня по оставшемуся пути. Ну а что оставалось делать? Желание победить и помочь команде у меня было огромным, и оно пересилило ту боль, которая была внутри. Было совсем не важно, как оно болит и насколько — важно, что я хотел победить и быть с командой. Во время матча вы могли видеть, что я двигался не самым лучшим образом из-за этой ситуации, но я хотел победить и дать своей команде все то, что я мог дать», — приводит слова Уилла Клайберна Eurohoops.