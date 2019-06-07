Руководство «Нью-Йорк Никс» хочет провести встречу с Леонардом

Боссы «Нью-Йорк Никс» рассматривают вариант с подписанием контракта с форвардом «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом и намереваются провести с ним встречу, сообщает New York Post. С 1 июля баскетболист станет неограниченно свободным агентом, и пока не совсем понятно, будет ли он подписывать новое соглашение с командой из Канады. Источники сообщают, что Леонард по-прежнему хочет выступать за одну из команд из Лос-Анджелеса.
Но теперь в борьбу могут включиться и «Никс». В нынешнее межсезонье у клуба будет достаточно манёвра в платёжной ведомости. «Нью-Йорк» может предложить Леонарду максимальный контракт.
Уходящий сезон стал для Кавая первым в составе «Торонто Рэпторс». Игроку сходу удалось вывести команду в финал плей-офф НБА. Ранее Леонард защищал цвета «Сан-Антонио Спёрс».
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