Руководство «Нью-Йорк Никс» хочет провести встречу с Леонардом

Боссы «Нью-Йорк Никс» рассматривают вариант с подписанием контракта с форвардом «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом и намереваются провести с ним встречу, сообщает New York Post. С 1 июля баскетболист станет неограниченно свободным агентом, и пока не совсем понятно, будет ли он подписывать новое соглашение с командой из Канады. Источники сообщают, что Леонард по-прежнему хочет выступать за одну из команд из Лос-Анджелеса.

Но теперь в борьбу могут включиться и «Никс». В нынешнее межсезонье у клуба будет достаточно манёвра в платёжной ведомости. «Нью-Йорк» может предложить Леонарду максимальный контракт.

Уходящий сезон стал для Кавая первым в составе «Торонто Рэпторс». Игроку сходу удалось вывести команду в финал плей-офф НБА. Ранее Леонард защищал цвета «Сан-Антонио Спёрс».