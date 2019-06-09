Выдуманная история о Кавае Леонарде и яблоках стала популярной в Сети

Выдуманная история о лёгком форварде «Торонто Рэпторс» Кавае Леонарде, основанная на известном факте его любви к яблокам, стала популярной в Сети. Причём многие распространяли её в социальных сетях, будучи уверенными, что она правдива.



«Кавай Леонард был известен пристрастием к красным яблокам ещё во время выступлений за «Сан-Антонио». Однажды он вместе с командой отправился на совместный обед в ресторан. Когда пришла его очередь делать заказ, Леонард отослал официанта, а затем достал пакет с 12 яблоками. Главный тренер Грег Попович спросил, что он собирается делать. Кавай ответил: «Время для яблок, время для яблок». А после этого съел все 12 яблок с помощью вилки и ножа», — приводит историю 12up.