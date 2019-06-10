«Альба» завоевала путёвку в Евролигу
Берлинская «Альба», победив в полуфинальной серии плей-офф Евролиги «Ольденбург» со счётом 3-0, вышла в финал и тем самым завоевала право участвовать в следующем сезоне Евролиги. По правилам Евролиги путёвку в регулярный чемпионат получает лучшая команда Бундеслиги, однако в финале «Альба» сыграет с «Баварией», которая уже имеет «wild-card» на следующие два года.
В нынешнем сезоне «Альба» также дошла до финала Еврокубка, где уступила «Валенсии».
Таким образом, из 18 мест в регулярном чемпионате Евролиги следующего сезона вакантным осталось лишь одно, которое будет распределено по «wild-card». Заявки на её получение уже подали УНИКС и сербский «Партизан».
Россию в следующем сезоне Евролиги точно представят ЦСКА и «Химки».
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