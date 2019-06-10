Человек, обворовавший раздевалку «Химок», пытался пробраться и в раздевалку ЦСКА
Молодой человек, обворовавший раздевалку подмосковных «Химок» во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ, пытался пробраться и в раздевалку второй команды — ЦСКА. В данный момент его поисками занимается полиция, сообщает в своём телеграм-канале корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Этот молодой человек пытался проникнуть в раздевалку ЦСКА перед началом матча, сказав тренерскому штабу, что ему нужно пройти в туалет, однако в итоге его вывели и из шкафчиков ничего не пропало.
Из раздевалки подмосковных «Химок» пропали деньги, часы, украшения и другие ценные вещи. Кто этот парень на фото, никто не знает, откуда у него на шее аккредитация — тоже. В настоящий момент его поисками занимается полиция.
Раздевалку клуба «Химки» обворовали прямо во время финального матча с ЦСКА
Всю команду «Химки» ограбили во время финала. Как такое вообще возможно?
Вор забрался в раздевалку и обчистил шкафчики игроков. Он даже от камер не прятался.
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