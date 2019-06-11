Источник: в «Голден Стэйт» считают, что Дюрант порвал ахиллово сухожилие

В «Голден Стэйт Уорриорз» считают, что завтрашнее МРТ-обследование выявит у лёгкого форварда команды Кевина Дюранта разрыв ахиллова сухожилия, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Ранее президент «Уорриорз» Боб Майерс, сдерживая слёзы, заявил, что у Дюранта травма ахиллова сухожилия, но управленец не уточнил характер повреждения.

Кевин усугубил травму правой голени в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (106:105, 2-3). Звёздный форвард покинул площадку во второй четверти и пропустил остаток игры.

В этом постсезоне Кевин в среднем набирает 32,3 очка, собирает 4,9 подбора, отдаёт 4,5 передачи, а также совершает 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота за 36,8 минуты.

Шестой матч финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.