Богачёв: хотел оставить Понкрашова в УНИКСе, но у тренеров было другое мнение

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о прекращении сотрудничества с защитником Антоном Понкрашовым. Ранее 33-летний игрок сказал, что клуб уведомил его об этом, отправив письмо.

«В вопросе расставания с Антоном большую роль сыграло мнение тренерского штаба. Я бы его оставил, но предложил бы более низкую зарплату. Но против решения тренеров мне идти тоже не хотелось.

У меня к Понкрашову отношение нормальное, но если так объективно смотреть, то мы и в прошлом году в «Финале четырёх» встречались с «Химками», и в нынешнем году тоже — и там, и там мы проиграли, а Понкрашов выступил неважно. Вот и в этом году тоже первую игру он выглядел хорошо, а остальные — не очень. Не смог показать высокий уровень игры. По сезону Антон среди русских выглядел достаточно неплохо, а в концовке, в плей-офф, когда надо сконцентрироваться и достать весь свой опыт и все силы, — тогда он сдаёт позиции.

Нам не удалось толком попрощаться с ним и потому, что решение о том, чтобы не продлевать его контракт, было принято в самый последний момент. Я тянул, разговаривал с тренерами, можно сказать, уговаривал их. Предлагал оставить, предложив зарплату пониже, чтобы оставить русского игрока. Да и во время церемонии окончания сезона на празднике всё-таки не хотелось всех огорчать. Тренеры решили, что всё-таки есть некоторые моменты, которые нерешаемы», — приводит слова Богачёва «Реальное время».

Антон выступал за УНИКС с 2014 года. В сезоне-2018/19 он в среднем набирал 6,5 очка, отдавал 2,5 передачи, собирал 1,9 подбора, а также совершал 0,5 перехвата и 0,2 блок-шота за 18,2 минуты.