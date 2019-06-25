«Даллас» планирует предложить Порзингису максимальный контракт

Руководство «Даллас Маверикс» намерено предложить форварду Кристапсу Порзингису максимальный пятилетний контракт на сумму $ 158 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Порзингис стал игроком «Далласа» в ходе минувшего сезона в результате обмена из «Нью-Йорк Никс». Латвиец полностью пропустил минувший сезон из-за разрыва крестообразных связок колена. До тяжёлой травмы Кристапс считался одним из самых перспективных игроков лиги, являлся лидером «Нью-Йорк Никс», а также успел поучаствовать в Матче всех звёзд.

Всего в регулярных чемпионатах 23-летний баскетболист принял участие в 186 встречах, набирая в них 17,8 очка, собирая 7,1 подбора и совершая 1,3 передачи в среднем.

Напомним, в составе техасцев выступает также лучший новичок лиги минувшего сезона — Лука Дончич.