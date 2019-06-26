Джини Басс: за последние пять лет «Лейкерс» хотели купить 30 человек

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала высказывание бывшей суперзвезды НБА и функционера Мэджика Джонсона, который заявил о желании приобрести организацию, если она будет выставлена на продажу.



«За последние пять лет мне звонили от 20 до 30 человек, которые хотели купить «Лейкерс». И, наверное, ещё миллиард желали бы стать совладельцами. В этом нет ничего нового и удивительного. Кто не хотел бы владеть «Лейкерс»?



Мой отец установил в организации очень высокие стандарты. Безусловно, мы сделаем всё возможное, чтобы привлечь в команду звёздных игроков и надолго вернуться на прежний уровень. Думаю, мы движемся в правильном направлении, но всё покажет соотношение побед и поражений.



Сейчас главная цель – это снова играть в плей-офф», – цитирует Басс ESPN.



«Лейкерс» не выходили в плей-офф последние шесть лет.

«Лейкерс» считают, что у них есть хорошие шансы заполучить К. Леонарда