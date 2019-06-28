«Олимпиакос» подписал контракт с двукратным победителем Лиги чемпионов

Руководство «Олимпиакоса» объявило о подписании контракта с американским защитником Кевином Пантером, сообщает Eurohoops. Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Пантер является единственным игроком в истории Лиги чемпионов ФИБА, который завоёвывал этот трофей с двумя разными командами. В 2018 году американец помог завоевать трофей афинскому АЕКу, а в 2019-м Пантер защищал цвета «Виртус Болонья».

В 2019 году он был признан MVP «Финала четырёх» Лиги чемпионов ФИБА.

Кевин выставлял кандидатуру на драфт НБА в 2016 году, но не был выбран ни одной из команд. В том же 2016 году он перебрался в Европу. За три года он успел поиграть в составе греческого «Лаврио», бельгийского «Антверп Джайантс» и польской «Розы Радом».