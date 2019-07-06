«Олимпиакос» подписал контракт с Брендоном Полом
Руководство пирейского «Олимпиакоса» достигло договорённости о подписании двухлетнего контракта с защитником Брендоном Полом, сообщает Eurohoops.
Американский баскетболист минувший сезон провёл в Китае, выступая в составе «Чжецзян Голден Буллз». Средние показатели Пола в КБА составляли 28,4 очка, 9,1 подбора и 4,9 передачи за игру.
Это не первое появление Пола в Европе. 28-летний баскетболист в прошлом выступал в составе «Нижнего Новгорода», «Ховентуда» и «Анадолу Эфес». В его активе значится также один сезон в НБА. В составе «Сан-Антонио Спёрс» он принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата (2 в старте), набирая в них 2,3 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 0,6 передачи за 9,0 минуты в среднем.
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