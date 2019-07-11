Адетокунбо — лучший баскетболист года по версии ESPN
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был признан лучшим игроком НБА на церемонии награждения главных спортсменов года, сообщает ESPN.
Фотографию можно посмотреть в официальном "твиттере" ESPN.
Напомним, что ранее Адетокунбо стал самым ценным игроком НБА минувшего сезона.
Также греческий баскетболист нигерийского происхождения подтвердил своё участие на чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.
В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф клуб из Висконсина дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл «Торонто Рэпторс» (2-4). В среднем за игру Яннис набирал 27,7 очка, делал 12,5 подбора и 5,9 результативной передачи.
Адетокунбо, став MVP регулярного сезона НБА, прослезился
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