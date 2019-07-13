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Уильямс-Госс покинул «Олимпиакос» и подписал контракт с «Ютой»

Уильямс-Госс покинул «Олимпиакос» и подписал контракт с «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

Американский защитник Найджел Уильмс-Госс, один из самых эффективных игроков «Олимпиакоса» в минувшем сезоне, покинул пирейскую команду и договорился о подписании контракта с «Ютой Джаз», сообщает Eurohoops. Контракт с коллективом из Солт-Лейк-Сити будет рассчитан на три года.

Уильмс-Госс в минувшем сезоне Евролиги принял участие в 30 встречах (24 в старте), набирая в них 9,2 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 4,2 передачи за 26,1 минуты игрового времени в среднем.

Найджел — 55-й номер драфта НБА 2017 года. На ярмарке талантов он был выбран именно «Ютой Джаз». Почти сразу после драфта он подписал контракт с белградским «Партизаном», в составе которого и провёл первые встречи в профессиональном баскетболе. После успешного отрезка карьеры в Сербии он перебрался в «Олимпиакос».

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