Уильямс-Госс покинул «Олимпиакос» и подписал контракт с «Ютой»

Американский защитник Найджел Уильмс-Госс, один из самых эффективных игроков «Олимпиакоса» в минувшем сезоне, покинул пирейскую команду и договорился о подписании контракта с «Ютой Джаз», сообщает Eurohoops. Контракт с коллективом из Солт-Лейк-Сити будет рассчитан на три года.
Уильмс-Госс в минувшем сезоне Евролиги принял участие в 30 встречах (24 в старте), набирая в них 9,2 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 4,2 передачи за 26,1 минуты игрового времени в среднем.
Найджел — 55-й номер драфта НБА 2017 года. На ярмарке талантов он был выбран именно «Ютой Джаз». Почти сразу после драфта он подписал контракт с белградским «Партизаном», в составе которого и провёл первые встречи в профессиональном баскетболе. После успешного отрезка карьеры в Сербии он перебрался в «Олимпиакос».
- 13 июля 2019
-
19:54
-
18:34
-
16:30
-
15:18
-
13:51
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
09:24
-
05:54
-
05:07
-
04:38
-
00:59
- 12 июля 2019
-
23:52
-
22:18
-
21:24
-
20:29
-
18:16
-
18:06
-
17:13
-
14:54
-
13:28
-
12:03
-
11:49
-
10:58
-
10:50
-
09:53
-
08:34
-
05:25
-
00:34
- 11 июля 2019
-
23:59
-
22:15
-
22:08
-
20:34
-
19:55