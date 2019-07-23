Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира

Центровой сборной России Тимофей Мозгов не сможет помочь национальной команде на грядущем чемпионате мира в Китае. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола России (ФБР).

Вероятной причиной такого решения стала травма колена, из-за которой в прошлом сезоне НБА Тимофей не смог провести ни одного матча. Также известно, что лидер «Химок» Алексей Швед примет участие в турнире — к команде он присоединится позже.



Национальная команда начала подготовку на базе в Новогорске. Сбор на подмосковной базе продлится ровно месяц – с перерывами на подготовительные турниры в Москве (2-4 августа, соперники – Иордания и Иран), Вероне (8-10 августа, Венесуэла, Италия и Сенегал) и Эспоо (17-18 августа, Литва и Финляндия).



В Китай команда вылетит 23 августа и до старта Кубка мира примет участие в ещё одном турнире – в Нинбо, где 25-го и 27-го числа сыграет соответственно с Аргентиной и Испанией.

Сам чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Напомним, в начале июля стало известно, что руководство «Орландо Мэджик» приняло решение отчислить Мозгова из команды. О дальнейших карьерных планах Мозгова ничего не сообщается.