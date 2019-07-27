Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн готов сыграть за сборную США на чемпионате мира в Китае, сообщил сам игрок в своём «твиттере», а также назвал кандидатуру защитника казанского УНИКСа Эррика Макколлума.
«Если сборной США нужны очки в быстром переходе, то я доступен. Эрик Макколлум готов взять на себя броски с ведения», – написал Клайберн.
Напомним, что Сборная США столкнулась с отказом ряда ведущих игроков от участия в турнире.
Ранее ЦСКА договорился с самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги о новом контракте.
29-летний Клайберн выступает за ЦСКА в течение двух последних лет. В нынешнем сезоне он набирал по 13,6 очка, совершал по 6,8 подбора и отдавал по 1,5 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 10,6 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи за 21 минуту в плей-офф. В составе «армейцев» форвард стал победителем Евролиги и чемпионом Единой лиги ВТБ.
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