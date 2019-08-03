Кузма хотел бы, чтобы Энтони перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма заявил, что был бы рад переходу Кармело Энтони в калифорнийский коллектив.



«Кармело лучше половины игроков НБА. Он должен быть в команде. Он по-прежнему является одним из лучших. Я не знаю, почему люди говорят о нём много плохого. Возможно, такова суть современного общества. Было бы очень здорово играть вместе с Энтони в Лос-Анджелесе, но решения принимаю не я. Это предстоит сделать Робу Пелинке. Он всегда делает то, что подходит команде лучше всего, он собрал отличный состав», — приводит слова Кайла Кузмы Los Angeles Times.



Напомним, Кармело Энтони по-прежнему пребывает в статусе свободного агента. Минувший сезон он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», однако в составе команды из Техаса провёл лишь 10 встреч.