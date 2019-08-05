Кириленко — о поражении от Ирана: хорошо, что удалось многое попробовать

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал результат выступления сборной России на товарищеском турнире в Москве. Россияне уступили Ирану (84:91) и заняли второе место.

«Жаль, что не смогли порадовать своих зрителей победой. Но, в принципе, каждый год первые игры в ходе подготовки к большим турнирам приносят такие результаты. В прошлом году крупно проиграли Израилю на Кубке Кондрашина и Белова. В первые дни, когда команда выходит из-под нагрузок, многих игроков хочется проверить. И всё это сказывается. Хорошо, что удалось многое попробовать. Не стал бы углубляться в анализ результата — всё-таки готовыми надо быть через три недели, а не сейчас.

Нужно отдать должное и сборной Ирана, которая неплохо себя показала. Великолепно выглядел Хамед Хаддади – игрок с опытом выступлений в НБА. Этот матч в очередной раз доказал, что на сегодняшний день многие сборные приблизились к высокому уровню и способны время от времени выдавать очень хорошие матчи», — цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.