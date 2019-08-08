Швед присоединится к сборной после турнира в Италии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что защитник Алексей Швед присоединиться к национальной команде для подготовки к Кубку мира-2019 после товарищеского турнира в Италии, который пройдёт с 8 по 10 августа.
«Алексей присоединится к сборной после турнира в Италии. Его мастерство позволит нам иметь больше вариативности в атаке. Он может сам решить эпизод и здорово выступить в качестве ассистента. Хотя на турнире в Москве мы тоже создали много ситуаций для открытых бросков, неплохо двигали мяч, но подвела реализация. Уверен, это придет вместе с игровым тонусом», — приводят слова Сергея Базаревича «Известия».
Напомним, на турнире в Италии россияне проведут товарищеские матчи со сборными Венесуэлы, Сенегала и Италии. 8 августа россияне сыграют с венесуэльцами, 9 августа — со сборной Италии, а завершит выступление национальная команда матчем с Сенегалом, который состоится 10 августа. Концовку минувшего сезона Швед пропустил из-за травмы стопы.
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