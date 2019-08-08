Кузма: не вижу причин, по которым не смогу стать третьей суперзвездой «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма убеждён, что в будущем он сумеет стать суперзвездой калифорнийской команды, что поможет ей сформировать большое трио из Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и самого Кузмы.
«Я не ощущая никакого давления. Уверен, что могу стать суперзвездой. Я много работаю и постоянно прогрессирую. Прибавляю с каждым годом. В минувшем сезоне я не бросал идеально и при этом всё равно набирал почти 20 очков в среднем за матч. Если я прибавлю в этом компоненте и продолжу развивать игру в обороне, не вижу причин, по которым не смогу стать третьей суперзвездой „Лейкерс“», — приводит слова Кузмы ESPN.
В минувшем сезоне Кайл принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 18,7 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 2,5 передачи в среднем.
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