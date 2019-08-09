Базаревич: сборной России не хватало организации, особенно под давлением

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над сборной Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 69:54.

«Непростая игра. Команды показали жёсткий, физический баскетбол. Мы не так хорошо и легко двигались, как хотелось бы. На это есть причины: команда продолжает тренироваться, третий день находится под нагрузками. Наверное, можно было бы скорректировать подготовку, чтобы выглядеть посвежее, но на данном этапе этого делать не стоит. Получилось, что сегодня многие были тяжеловаты. Плюс мы прилетели из холода, из нашего «замечательного» лета, в жаркую Италию, и играть в этом зале было непросто. В целом можно быть довольными. Венесуэла, может, и не обладает каким-то выдающимся мастерством, но играть-то все могут. Мы же показали хорошую защиту, поймали соперника на этом.

Нам не хватало организации, особенно под давлением. Молодым ребятам сейчас тяжело. В основном, они не являются основными разыгрывающими в своих клубах, а мы сейчас всё меряем по Хвостову. Опытному баскетболисту, поигравшему во многих командах, в том числе под моим руководством, знающему всю систему. Конечно, при нём и тот же Боломбой выглядел бы гораздо лучше. Мы понимаем эти проблемы и хотим от ребят многого, но понимаем, что на это тяжело рассчитывать, когда им по 22 года. Миша Кулагин постарше, но пропустил полгода.

Так что у нас объективные трудности с видением разыгрывающих. Поэтому и игра неровная, иногда она не выглядит красиво, стройно. В итоге в концовке нам помогли ветераны, хоть и не все играли на своих позициях. Воронцевич, Фридзон, Курбанов решили нужные вопросы. Посмотрим, как это будет дальше развиваться», — цитирует Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.