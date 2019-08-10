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Кузма: Попович — мой любимый тренер

Кузма: Попович — мой любимый тренер
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма, который получил возможность потренироваться в лагере сборной под руководством Грега Поповича, в восторге от работы специалиста и признался, что Попович теперь является его любимым наставником.

«Попович — мой любимый тренер. Он побеждал на любом уровне, где бы он ни был. Так что быть здесь и учиться у него — по-настоящему здорово», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

За годы профессиональной карьеры Кузма в составе «Лейкерс» успел поработать лишь под руководством Люка Уолтона. В следующем сезоне новым главным тренером калифорнийцев станет Фрэнк Вогел.

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