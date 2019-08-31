Кириленко: очень рад за наши юниорские сборные

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от успешных выступлений юниорских сборных России на международной арене.



«Очень рад за наши юниорские сборные — и мальчиков, и девочек. Мальчики вошли в четверку, первый раз в истории попали на чемпионат мира. Девочки — вообще умнички, выиграли вчера в финале у Литвы. До этого в полуфинале обыграли испанок, которых считали главным фаворитом турнира. Настя Косу просто великолепна, вундеркинд у нас растет. Да вообще вся команда, не буду кого-то персонально выделять. Все девчонки — молодцы!



Что приятно, это 16 лет, это первый возраст. Это те, кого мы два года назад взяли, причем раньше, чем обычно берем. Дали возможность максимально поиграть. Очень рад, что наша система наконец-то выдает такой результат. Мы все понимаем, что приятно выигрывать, но мы даем шанс выглядеть на определенном уровне. Наша задача — дать как можно больше практики, больше турниров, чтобы ребята росли», — рассказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.