Сборная России по баскетболу завоевала право сыграть в олимпийской квалификации

После победы над Кореей (87:73) сборная России досрочно обеспечила себе выход во второй групповой этап чемпионата мира и место как минимум в олимпийской квалификации, которая пройдет в июне 2020 года и станет последней возможностью попасть на Олимпийские игры в Токио. Ранее сегодня Аргентина обыграла Нигерию (94:81).

Таким образом, очная встреча России и Аргентины, которая пройдет в среду 4 сентября, определит победителя группы. Обе команды выходят во второй групповой турнир, где сразятся с двумя лучшими сборными группы А. На данный момент на выход из группы здесь претендуют три сборные — Китая, Польши и Венесуэлы.

Все игры первого этапа идут в зачет второго, а баланс набранных и пропущенных очков может оказаться решающим фактором при распределении итоговых мест на ЧМ-2019. От этих мест будет зависеть посев в олимпийском отборе. Напомним, для прямого попадания в Токио нужно стать одной из двух лучших европейских команд по итогам ЧМ-2019.

Россия во втором раунде чемпионата мира. Да, с пацанами из Суперлиги! Сборная России по баскетболу обыграла Южную Корею. залогом успеха стала блистательная игра второй российской пятёрки.