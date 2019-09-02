Сборная России по баскетболу играет с Южной Кореей. Есть шанс досрочно оформить выход из группы. Следим за встречей и событиями вокруг неё.

Чемпионат мира по баскетболу. Ключевой для России матч в группе! LIVE

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06:00. Доброе утро, друзья! Сегодня, 2 сентября на чемпионате мира по баскетболу может решиться судьба двух путёвок во второй раунд для команд группы В. Соперниками сборной России являются национальные дружины Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. В своей первой игре на турнире россияне посрамили скептиков и одержали красивую победу над нигерийцами.

Восхитительная победа! Нас били нигерийцы и судьи, но Россия прорвалась Россияне одержали первую за девять лет победу на чемпионате мира. Все решилось в концовке в стиле НБА.

После матча было много вопросов к судейству. Проблемы эти были ожидаемы, поскольку из-за конфликта с руководством Евролиги, ФИБА не смогла рассчитывать на лучших европейских арбитров. Резко высказался форвард сборной и один из лучших игроков встречи Андрей Воронцевич.

Воронцевич: «мертвые» судьи, свистят фигню полную

Солидарен в оценках с Андреем был и олимпийский чемпион Сергей Тараканов, который выразил недоумение некоторыми решениями судейской бригады.

«Я не понимаю — судьи что, правил не знают?». Почему Россию засуживают Олимпийский чемпион ОИ-1988 Сергей Тараканов удивлён уровнем судейства и ошибками тренера сборной Нигерии.

Обозреватель «Чемпионата» Игорь Барышев разобрал три ключевых момента, когда судейские решения могли выйти России боком. Надеемся, в дальнейшем нам не придётся больше поднимать эту тему.

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Во втором матче первого тура Аргентина не испытала проблем с Южной Кореей — 95:69. И теперь, при удачном стечении обстоятельств, Россия и Аргентина уже сегодня могут оформить выход во второй этап. Для этого нашим парням необходимо обыграть корейцев, а латино-американцам — Нигерию. Россия встречается с Южной Кореей в 15:30, а аргентинцы с нигерийцами — в 11:30.