Чемпионат мира по баскетболу. Ключевой для России матч в группе! LIVE

*** Южная Корея — Россия, ОНЛАЙН МАТЧА ***
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ОНЛАЙН ДНЯ
06:00. Доброе утро, друзья! Сегодня, 2 сентября на чемпионате мира по баскетболу может решиться судьба двух путёвок во второй раунд для команд группы В. Соперниками сборной России являются национальные дружины Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. В своей первой игре на турнире россияне посрамили скептиков и одержали красивую победу над нигерийцами.
После матча было много вопросов к судейству. Проблемы эти были ожидаемы, поскольку из-за конфликта с руководством Евролиги, ФИБА не смогла рассчитывать на лучших европейских арбитров. Резко высказался форвард сборной и один из лучших игроков встречи Андрей Воронцевич.
Солидарен в оценках с Андреем был и олимпийский чемпион Сергей Тараканов, который выразил недоумение некоторыми решениями судейской бригады.
Обозреватель «Чемпионата» Игорь Барышев разобрал три ключевых момента, когда судейские решения могли выйти России боком. Надеемся, в дальнейшем нам не придётся больше поднимать эту тему.
Во втором матче первого тура Аргентина не испытала проблем с Южной Кореей — 95:69. И теперь, при удачном стечении обстоятельств, Россия и Аргентина уже сегодня могут оформить выход во второй этап. Для этого нашим парням необходимо обыграть корейцев, а латино-американцам — Нигерию. Россия встречается с Южной Кореей в 15:30, а аргентинцы с нигерийцами — в 11:30.
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