Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сборная России поднялась на 9-е место в рейтинге ФИБА

Сборная России поднялась на 9-е место в рейтинге ФИБА
Баскетбол 0

Международная федерация баскетбола опубликовала обновлённый рейтинг мужских сборных. Сборная России поднялась на девятое место, отыграв одну позицию по сравнению с предыдущей версией рейтинга. На первых двух местах остались сборные США и Испании.

Наибольшего прогресса в топ-10 добились Австралия, которая с 11-го места поднялась на третье, и Чехия, которая в предыдущей версии была 24-й, а теперь замыкает первую десятку.

Рейтинг ФИБА (топ-10)

1. США — 786 пунктов
2. Испания — 731
3. Австралия — 673
4. Аргентина — 670
5. Франция — 665
6. Сербия — 661
7. Греция — 656
8. Литва — 643
9. Россия — 606
10. Чехия — 596

На чемпионате мира по баскетболу, прошедшем в Китае, победу одержала сборная Испании, которая в финальном матче обыграла Аргентину со счётом 95:75.

Базаревич — о пьяном болельщике: это мой персональный фанат
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент