Сборная России поднялась на 9-е место в рейтинге ФИБА

Международная федерация баскетбола опубликовала обновлённый рейтинг мужских сборных. Сборная России поднялась на девятое место, отыграв одну позицию по сравнению с предыдущей версией рейтинга. На первых двух местах остались сборные США и Испании.
Наибольшего прогресса в топ-10 добились Австралия, которая с 11-го места поднялась на третье, и Чехия, которая в предыдущей версии была 24-й, а теперь замыкает первую десятку.
Рейтинг ФИБА (топ-10)
1. США — 786 пунктов
2. Испания — 731
3. Австралия — 673
4. Аргентина — 670
5. Франция — 665
6. Сербия — 661
7. Греция — 656
8. Литва — 643
9. Россия — 606
10. Чехия — 596
На чемпионате мира по баскетболу, прошедшем в Китае, победу одержала сборная Испании, которая в финальном матче обыграла Аргентину со счётом 95:75.
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