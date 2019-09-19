Сборная России поднялась на 9-е место в рейтинге ФИБА

Международная федерация баскетбола опубликовала обновлённый рейтинг мужских сборных. Сборная России поднялась на девятое место, отыграв одну позицию по сравнению с предыдущей версией рейтинга. На первых двух местах остались сборные США и Испании.

Наибольшего прогресса в топ-10 добились Австралия, которая с 11-го места поднялась на третье, и Чехия, которая в предыдущей версии была 24-й, а теперь замыкает первую десятку.

Рейтинг ФИБА (топ-10)

1. США — 786 пунктов

2. Испания — 731

3. Австралия — 673

4. Аргентина — 670

5. Франция — 665

6. Сербия — 661

7. Греция — 656

8. Литва — 643

9. Россия — 606

10. Чехия — 596

На чемпионате мира по баскетболу, прошедшем в Китае, победу одержала сборная Испании, которая в финальном матче обыграла Аргентину со счётом 95:75.