Мозгов ушёл от ответа на вопрос, когда восстановится после травмы

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов не дал прямого ответа на вопрос, когда следует ожидать его возвращения на паркет. Мозгов не принял участия в матче открытия очередного сезона Единой лиги ВТБ, в котором его клуб сыграл с польской «Зеленой Гурой» и победил со счётом 79:75.

«Как только, так сразу. Я не хочу говорить о конкретных сроках. Я сам никому ответа об этом не даю, потому что сам не знаю.

Мы не можем дать точных сроков. Поэтому, наверное, хватит мне задавать этот вопрос. Я хочу играть в баскетбол больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

В матче с «Зеленой Гурой» форвард «Химок» Янис Тимма установил антирекорд Единой лиги ВТБ. Следующий матч в рамках турнира подмосковный клуб проведёт на выезде 29 сентября, когда его соперником станет эстонский «Калев».