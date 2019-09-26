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Мозгов ушёл от ответа на вопрос, когда восстановится после травмы

Мозгов ушёл от ответа на вопрос, когда восстановится после травмы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов не дал прямого ответа на вопрос, когда следует ожидать его возвращения на паркет. Мозгов не принял участия в матче открытия очередного сезона Единой лиги ВТБ, в котором его клуб сыграл с польской «Зеленой Гурой» и победил со счётом 79:75.

«Как только, так сразу. Я не хочу говорить о конкретных сроках. Я сам никому ответа об этом не даю, потому что сам не знаю.

Мы не можем дать точных сроков. Поэтому, наверное, хватит мне задавать этот вопрос. Я хочу играть в баскетбол больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

В матче с «Зеленой Гурой» форвард «Химок» Янис Тимма установил антирекорд Единой лиги ВТБ. Следующий матч в рамках турнира подмосковный клуб проведёт на выезде 29 сентября, когда его соперником станет эстонский «Калев».

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