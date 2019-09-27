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Курбанов — о результате России на ЧМ: выступили, скажем так, удовлетворительно

Курбанов — о результате России на ЧМ: выступили, скажем так, удовлетворительно
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Форвард ЦСКА и сборной России по баскетболу Никита Курбанов прокомментировал выступление команды на чемпионате мира, где подопечные Сергея Базаревича не смогли выйти в четвертьфинал, остановившись на стадии второго группового этапа.

«Выступили, скажем так, удовлетворительно. Наверное, мы могли сыграть лучше, но я не считаю итоговый результат провалом. При всех тех сложностях, которые появились во время подготовки к турниру, мы всё-таки завоевали путевку в олимпийскую квалификацию.

Вопросов нет — могли выступить лучше, но и не сыграли настолько ужасно, как многие ждали, а некоторые и до сих пор продолжают считать», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

После чемпионата мира сборная России отыграла одно место в рейтинге ФИБА, в котором занимает теперь 9-е место.

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