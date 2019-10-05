Перкинс: Леброн пообещал, что вернёт себе трон

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кендрик Перкинс заявил, что Леброн Джеймс пообещал ему снова стать лучшим игроком лиги. Ранее Перкинс отдал первое место в рейтинге Яннису Адетокунбо, а вторым поставил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Я должен был поставить Янниса Адетокунбо на первое место, чтобы подчеркнуть уважение к выигрышу им трофея самого ценного игрока. Его команда завершила регулярный чемпионат с лучшим результатом, они обладали лучшей защитой и атакой. Я написал Леброну и объяснил, что это была единственная причина, по которой он оказался вторым в рейтинге лучших игроков. Он ответил, что однажды вернёт себе трон», — приводит слова Кендрика Перкинса Fadeaway World.