Защитник ЦСКА Джеймс признан MVP 1-го тура Евролиги

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс был признан MVP 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В дебютной игре за ЦСКА американский защитник помог москвичам обыграть «Валенсию» в гостях. Встреча завершилась со счётом 96:71. Джеймс набрал 20 очков, 5 передач, 2 подбора и 28 баллов за эффективность. Второе место по эффективности занял Владимир Лучич из «Баварии», его показатель составил 26 баллов.

Объявление MVP тура пресс-служба Евролиги традиционно сопроводила нарезкой лучших моментов игрока.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги.

ЦСКА является действующим чемпионом Евролиги. В финале розыгрыша прошлого сезона москвичи победили «Анадолу Эфес». В следующем туре ЦСКА будет принимать «Баварию».