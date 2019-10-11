«Думала, будет жесть». Жена игрока ЦСКА рассказала, в чём Москва лучше Нью-Йорка

Джанна Хайнс, жена американского спортсмена Кайла Хайнса, выступающего за баскетбольный клуб ЦСКА, рассказала о преимуществах Москвы перед Нью-Йорком, подчеркнув, что в столице России есть всё, что необходимо детям. 33-летний Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года.

«Думала, что это будет жесть, но потом поняла, что Москва заботится о детях. Здесь есть торговые центры, рестораны, много детских площадок, всё для детей. В метро есть специальные пандусы для колясок.

Представляете, в Нью-Йорке этого почти нет. Часто, когда нужно спуститься в метро, приходится пройти пять кварталов, чтобы найти лифт и спуститься в метро. А в России всё есть. Растить тут детей здорово», — приводит слова Хайнс «Матч ТВ».

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