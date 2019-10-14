В Китае возобновили показ предсезонных матчей НБА

Сегодня, 14 октября, китайский сервис Tencent возобновил показ предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Подписчики Tencent имели возможность посмотреть встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Маккаби» и «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз», сообщает Tech Node.
Сумма контракта Tencent с НБА составляет $ 1,5 млрд.
На минувшей неделе в Tencent приостановили показ матчей НБА на фоне политического конфликта лиги с Китаем. Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».
Ранее стало известно, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма остался без нескольких спонсорских контрактов из-за конфликта НБА с Китаем.
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