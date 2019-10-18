Первый номер драфта-2019 Уильямсон пропустит старт сезона
Первый номер драфта-2019, форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон пропустит старт сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболиста беспокоит травма колена. В клубе из Луизианы исключили серьёзное повреждение, но, невзирая на это, «Пеликанс» не будут форсировать возвращение игрока на паркет. Также в «Пеликанс» подчеркнули, что ожидают полного выздоровления Уильямсона на протяжении нескольких недель.
Минувший сезон стал для Уильямсона первым в NCAA, форвард защищал цвета команды университета Дьюк. Всего в чемпионате студенческой лиги он провёл 33 матча, набирая в них 22,6 очка, собирая 8,9 подбора, совершая 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота в среднем.
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