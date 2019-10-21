Дэвис объяснил, как Леброн облегчает игру партнёрам

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, который до сезона-2018/19 включительно выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал, как изменилась его игра после прихода в команду, цвета которой защищает Леброн Джеймс, трёхкратный чемпион НБА.
«Нагрузка на меня значительно снизилась. Приятно знать, что теперь нет необходимости делать так много на площадке. У каждого есть своё задание. Когда в составе есть игроки, которые умеют играть в баскетбол как надо, нет необходимости делать всё подряд в каждом владении», — приводит слова Дэвиса ESPN.
«Лейкерс» сыграли шесть матчей в рамках предсезонной подготовки, в которых одержали три победы и потерпели три поражения.
Очередной сезон НБА начнётся в ночь с 22 на 23 октября мск матчами «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лейкерс».
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