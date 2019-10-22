Выступавший за ЦСКА игрок «Милана» намекнул на эгоизм Джеймса

Сербский баскетболист Владимир Мицов, который с 2012 по 2014 год выступал за ЦСКА, а с 2017 года защищает цвета «Милана», прокомментировал уход из команды разыгрывающего Майка Джеймса, который летом покинул итальянский клуб и перебрался в стан «армейцев».
Ранее президент «Милана» Лео Делль'Орко рассказал, что с Джеймсом расстались из-за непрофессионализма игрока. По мнению Делль'Орко, Джеймс вместо полноценной подготовки к сезону участвовал в турнирах с друзьями в Соединённых Штатах, из-за чего в «Милане» решили отпустить баскетболиста в ЦСКА.
Джеймс ответил на это обвинение, сказав, что это просто смешно.
«Баскетбол — командый вид спорта. Только результаты команды имеют значение. Запоминают только их. Посмотрите на Майка Джеймса. Он был лучшим снайпером Евролиги, но уже не играет за «Милан», хотя у него был контракт», — приводит слова Мицова Sportando.
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