Капитан «Зенита» не сыграет с ЦСКА
Капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов, получивший травму голеностопа в матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», пропустит минимум две недели, сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Церковный.
Таким образом, 33-летний защитник точно не сможет помочь «Зениту» в ближайших трёх турах Евролиги: с «Жальгирисом», ЦСКА и «Химками».
«Игровая травма, от которой никто не застрахован, особенно с нашим графиком игр. Повреждение несерьёзное, но потребуется порядка двух недель, чтобы Евгений полностью восстановился. Воронов — капитан не только на площадке, поэтому команда без капитана не останется», — приводят слова Церковного «Известия».
Вчера, 24 октября, «Зенит» в матче Евролиги уступил «Панатинаикосу» со счётом 79:89.
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