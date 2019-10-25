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Капитан «Зенита» не сыграет с ЦСКА

Капитан «Зенита» не сыграет с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов, получивший травму голеностопа в матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», пропустит минимум две недели, сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Церковный.

Таким образом, 33-летний защитник точно не сможет помочь «Зениту» в ближайших трёх турах Евролиги: с «Жальгирисом», ЦСКА и «Химками».

«Игровая травма, от которой никто не застрахован, особенно с нашим графиком игр. Повреждение несерьёзное, но потребуется порядка двух недель, чтобы Евгений полностью восстановился. Воронов — капитан не только на площадке, поэтому команда без капитана не останется», — приводят слова Церковного «Известия».

Вчера, 24 октября, «Зенит» в матче Евролиги уступил «Панатинаикосу» со счётом 79:89.

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