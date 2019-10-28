«Полный отстой, защиты нет». Игрок «Голден Стэйт» — о разгроме от «Оклахомы»

Форвард клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал поражение в матче с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшемся 27 октября. «Голден Стэйт» на выезде уступил «Оклахоме» со счётом 92:120, причём в начале четвёртой четверти отрыв «Тандер» составлял 42 очка.

«Полный отстой. Кажется, все, кроме Тима Данкана, прошли через это. Но это очень плохо.

Всем нравилось, как мы играем в атаке. Но не это делало нас великой командой, а защита. Я всегда так говорил. А сейчас защиты у нас нет. Теперь мы просто не знаем, что это такое», — приводит слова Грина пресс-служба НБА.

В первом матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» на своей площадке проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 122:141.

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