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Капитан «Зенита» попросил фанов не отворачиваться от команды на фоне поражений

Капитан «Зенита» попросил фанов не отворачиваться от команды на фоне поражений
Баскетбол / Евролига 0

Травмированный капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов обратился к болельщикам на фоне неудачных результатов команды в последних матчах. В Единой лиге ВТБ «Зенит» потерпел три поражения подряд, после того как выиграл два матча на старте сезона, а в Евролиге на счету санкт-петербургского клуба одна победа в четырёх встречах.

«Дорогие болельщики, большое спасибо за то, что приходите болеть за нас и находитесь рядом даже в такие непростые моменты сезона, как сейчас. У нас серьёзно обновилась команда, и начало баскетбольного года пока выходит сложным.

Поверьте, мы прикладываем все силы для того, чтобы чаще радовать вас, и продолжим работать на тренировках со стопроцентной самоотдачей. Поражения нас расстраивают, но и мотивируют тоже.

От лица всей команды прошу вас набраться терпения и продолжать нас поддерживать. Только вместе мы сможем исправить ситуацию. Спасибо, что вы с нами. Вперед, «Зенит»!» — цитирует Воронова пресс-служба клуба.

Завтра, 30 октября, «Зенит» в пятом туре Евролиги на выезде сыграет с «Жальгирисом».

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