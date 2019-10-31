Керр признался, что сделал ставку на матч «Голден Стэйт»

Главный тренер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что поспорил на один доллар с Аароном Майлзом, одним из тренеров команды.
Керр поставил на то, что «Голден Стэйт» и «Нью-Орлеан Пеликанс» вместе наберут более 228 очков. Встреча, состоявшаяся в ночь с 28 на 29 октября, завершилась со счётом 134:123 в пользу «Нью-Орлеана» — таким образом, главный тренер выиграл пари.
«Должен кое-что сказать. Я поспорил с нашим тренерским штабом на то, что «Уорриорз» и «Пеликанс» в сумме наберут в матче более 228 очков.
Возможно, это противоречит правилам лиги. Может, я могу потерять работу. Возможно, не самое умное решение рассказывать об этом. Но перед игрой я посмотрел на их состав и наш состав и прикинул, что у обеих команд маленькие пятёрки и много снайперов.
Я поставил один доллар, и Аарон Майлз принял пари. Бедный Аарон. По-моему, за последние две минуты «Нью-Орлеан» забросил около пяти трёхочковых. Забавно, что к тому времени я уже забыл о своей ставке. Когда мы пришли в раздевалку после игры, Аарон протянул мне доллар, и я рассмеялся», — цитирует Керра Bleacher Report.
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